Памятную доску основателю "Славянского базара" Родиону Бассу открыли в Витебске

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Памятную доску почетному гражданину Витебска, заслуженному деятелю культуры Беларуси и основателю Международного фестиваля искусств "Славянский базар" Родиону Бассу открыли сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.
Доску установили на здании центра культуры "Витебск", где также размещается дирекция фестиваля. Автор - скульптор Сергей Сотников.
Родион Басс руководил фестивалем 21 год - с 1992 по 2013-й. Генеральный директор центра культуры "Витебск", директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий отметил, что сегодня фестиваль - бренд Витебска и страны. Это стало возможным благодаря Родиону Бассу и его команде. Нынешний руководитель фестиваля также поделился воспоминанием о Родионе Бассе и отметил, что он всегда был позитивным человеком.
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Фото Александра Хитрова