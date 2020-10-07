Памятный камень на месте строительства новой колокольни заложили в Жировичском монастыре

7 октября, Слоним /Корр. БЕЛТА/. Памятный камень на месте строительства новой колокольни заложили сегодня в Жировичском монастыре, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в Жировичах отмечают значимые для всего православного мира даты - 550-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летие со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

В честь юбилейных дат на территории обители возведут новую колокольню-памятник высотой более 50 м. Сегодня на месте будущего строительства установили памятный камень. Освятил его Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

"На этом месте будет возведено самое высокое здание обители, которое станет ее украшением. Голос колокольни будет слышен далеко, а самое главное, он будет созывать людей на молитву, призывать к тому, чтобы чтить Творца, любить и благодарить его", - отметил митрополит Вениамин. Он подчеркнул, что для воплощения планов предстоит еще немало трудов и забот. Ведь впереди также реставрация Свято-Успенского собора в обители.

"Рад, что мы смогли объединить усилия ученых, духовенства, специалистов и принять важное решение. Монастырь должен развиваться, и новая колокольня определит его будущий архитектурный облик", - отметил во время торжественных мероприятий министр культуры Юрий Бондарь.

Готовы для нового здания и колокола. Их при попечении президентов Беларуси и России для обители изготовили на колокололитейном предприятии в Воронеже. Сейчас 12 колоколов, самый большой из которых весит 4,2 т, размещены во временной звоннице. Сегодня их освятили.

"В этом году мы отмечаем сразу несколько знаменательных дат, в том числе и юбилей обители, и 75-летие Великой Победы. Эти годы не были легкими, многое менялось, но неизменными оставались лучшие черты наших народов. С одной стороны - стойкость духа и готовность защищать свою землю, с другой - сострадание и человеколюбие, готовность всегда прийти на помощь. Это тот стержень, который позволяет смотреть в будущее, строить планы и реализовывать их", - подчеркнул председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Принял участие в торжествах и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Он отметил, что обитель на протяжении пяти столетий объединяла людей, дарила веру, убеждала всех, что сделанное добро всегда воздается. В честь праздника Дмитрий Мезенцев, Юрий Бондарь и Владимир Караник были награждены юбилейной медалью Жировичского монастыря.

Еще одним знаменательным событием стала установка памятника преподобномученику Серафиму Жировичскому. Двухметровая бронзовая скульптура на гранитном постаменте появилась у входа в монастырь. Серафим Жировичский был одним из насельников обители. В годы войны подвижником путешествовал по стране, помогая людям вернуться к вере, восстановить храмы. Впоследствии был арестован и принял мученическую смерть. Сегодня памятник освятил митрополит Вениамин. В основание изваяния заложили капсулу с землей с места гибели преподобномученика.

На протяжении нескольких лет продолжались реконструкция, ремонт и восстановление объектов комплекса. Первоначально были отремонтированы здания семинарии, на территории обители выстроены гостевые помещения и трапезная. К празднику завершен ремонт братского корпуса - одного из старейших зданий комплекса. Живут здесь преподаватели и учащиеся семинарии, насельники монастыря. Обновлена колокольня, оборудованы святые источники, в том числе и старейший из них, расположенный под алтарем храма.

Преобразились накануне праздника и сами Жировичи. Центральная площадь агрогородка полностью благоустроена, значимые объекты приведены в порядок, отремонтированы дороги, жилые дома и инженерные сети.

Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное и историко-культурное явление. Ее ценят и чтут православные верующие и католики. Она входит в список 100 самых значимых православных икон мира. Это самая маленькая из почитаемых Богородичных икон - овальный кусочек яшмы (5,6 см на 4,4 см) с рельефным изображением Богородицы с младенцем на руках. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря. Этот комплекс - один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти столетий.-0-