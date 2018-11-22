Памятный знак к 30-летию ОМОНа открыт в Гомеле

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие памятного знака к 30-летию со дня образования отрядов милиции особого назначения состоялось в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Памятный знак установлен силами сотрудников ОМОНа УВД напротив входа в здание, где дислоцируется подразделение. "Автор композиции - сотрудник отряда Александр Сюзев, при воплощении замысла он объединил понимание отваги, могущества и силы духа, которые присущи всем бойцам подразделения", - отметил Виталий Пристромов. Каждый элемент композиции несет в себе смысловую нагрузку. Камень символизирует прочность и стабильность, коршун - свободу и стремление к вершинам, звезда - защиту и безопасность, щит и меч - законность, честь, отвагу, свиток - историю.

На церемонии открытия знака заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев выразил уверенность, что композиция станет символом памяти о сотрудниках, которые прославили свое подразделение.

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан совершил чин освящения памятного знака и специально изготовленной хоругви.

Лучшие сотрудники отряда милиции специального назначения получили награды. Цветы и подарки вручили родственникам погибших при исполнении служебных обязанностей Константина Борисенко и Эдуарда Серегина.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома