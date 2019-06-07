7 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Памятный знак установят в Могилеве на месте Соборного кладбища - в сквере перед филиалом Белорусской государственной академии музыки на проспекте Мира, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

С просьбой об увековечивании памяти об этом месте два года назад в горисполком обратились местные жители и духовенство собора Трех святителей. В поддержку реализации проекта было собрано около 2 тыс. подписей горожан. Соборное кладбище было самым старым в городе, здесь с ХVIII века хоронили богатых и знатных жителей православного вероисповедания. Его снесли в 60-е годы прошлого столетия в связи с перепланировкой города, а на его месте разбили сквер.

"Здесь похоронены многие известные могилевчане, в том числе мой прадед статский советник Иосиф Синковский, который был в числе известных городских благотворителей. К примеру, он пожертвовал немало денег на строительство главного православного храма - памятника архитектуры начала XX века собора Трех святителей, - рассказал инициатор проекта пенсионер Александр Савчук. - О том, что под аккуратно уложенной плиткой покоится прах мертвых, многим неизвестно. Перед тем, как пустить кладбище под бульдозер, никто даже не подумал списать надписи с надгробий, чтобы вместе с могилами не исчезли имена".

Над изготовлением знака работает могилевский скульптор Александр Миньков. На гранитном валуне высотой 2,5 м установят бронзовую табличку в виде свитка, где будет написано на русском и белорусском языках: "На этом месте с конца ХVIII по 60-е годы ХХ века находилось Соборное кладбище". Увенчает памятный знак колокол, который как бы призывает своим звоном людей к сохранению памяти о предках, истории и культуре.

Памятный знак планируется установить к празднику города, который будут отмечать 28-30 июня.-0-