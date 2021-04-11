Памятный знак узникам концлагерей открыли в Витебске

11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске, на месте бывшего лагеря "5-й полк", прошел торжественный митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Во время мероприятия открыли памятный знак узникам концентрационных лагерей области, передает корреспондент БЕЛТА.

На месте бывшего лагеря смерти установлена стела, а также часовня с колоколом. Сегодня открыли и памятный знак. Год ушел на реализацию проекта. Расходы по изготовлению и установке знака взяло на себя Витебское областное отделение Белорусского фонда мира. Знак создан по проекту витебского скульптора Сергея Сотникова. Он представляет собой образы узников, стоящих за колючей проволокой у распахнутых дверей лагеря. Рядом с ними нанесена карта Витебской области, на которой обозначены места, где действовали лагеря для военнопленных и гражданского населения, гетто и места массового уничтожения евреев, тюрьмы. При подготовке карты использовались исключительно архивные сборники разных лет, подтверждающие существование лагерей и гетто. Над этим работал кандидат исторических наук Денис Юрчак, он связывался с Институтом истории НАН Беларуси.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил: важно помнить страшные военные события, чтобы те времена никогда не повторилось. Кроме того, людей, которые прошли Великую Отечественную, с каждым годом становится все меньше - сегодня в северном регионе живут менее 500 ветеранов. "Каждый год 11 апреля мы приходим сюда, где покоятся более 80 тыс. советских граждан. Это политая кровью земля. В Витебской области осталось менее 2,7 тыс. узников фашистских концлагерей, в основном это те, кто был там в детские годы. Открытие сегодня памятного знака - это свидетельство нашего прошлого. Важно, чтобы сегодняшняя молодежь знала и помнила о трагических временах", - сказал глава депутатского корпуса региона.

Председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма Федор Тихонов отметил, что в Витебской области в годы войны было порядка 80 застенков фашистов, тюрем и лагерей. Он и сам ребенком пережил ужасы Освенцима. "Самое страшное слово - война. Она стремительно ворвалась в мирную жизнь граждан Беларуси после вероломного нападения фашистской Германии. Быть свидетелями бесчеловечных трагедий народов выпало на долю бывших узников - тех, кто перенес ад лагерей, тюрем, гетто, рабского труда. Мы последние свидетели тех ужасов, за нами уже не останется никого, кто мог бы рассказать о самой страшной войне в истории человечества. Трагедия военного детства - это наша боль и память, тревога и забота о будущем", - добавил Федор Тихонов. Он также напомнил, что в концлагерях нацисты проводили над детьми опыты, а общая политика Третьего рейха вела к уничтожению и онемечиванию славян.

Во время митинга к мемориалу "5-й полк" сегодня возложили венки и цветы бывшие узники концлагерей, представители областной и местной власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студенты и школьники. Память погибших почтили минутой молчания.-0-