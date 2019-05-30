Парад колясок и забеги в ползунках - в Витебске 1 июня проведут "День детства"

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Праздник "День детства" пройдет 1 июня на площади Победы в Витебске, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Мероприятие начнется в 12.00. На главной сценической площадке города состоится концертная программа с выступлением детских творческих коллективов. Планируют провести парад колясок, где выберут наиболее оригинально украшенную, а также забег в ползунках. Во время него маленькие "спортсмены", которые еще не умеют ходить, преодолеют дистанцию в ползунках.

Организаторы предложат также определить "Супер-мам" и "Супер-пап". "И тем, и другим придется продемонстрировать свою физическую форму. Мамам будет предложено стать участниками флешмоба и покрутить халахуп. Победительницу наградят не только новым титулом, но и полугодовым абонементом на занятия фитнесом. Папам же предстоит в команде из трех человек перетянуть пожарный автомобиль. Те, кто лучше всех справится с испытанием, получат в подарок огнетушители и сертификат для ребенка на посещение детского развлекательного центра", - рассказали в областном управлении МЧС.

В течение дня будет работать интерактивная площадка МЧС, где можно будет заработать "спасариков" и обменять их на аттракционы от спасателей, фейс-арт либо сладкие подарки от предприятий города.

Праздник пройдет в рамках республиканской акции МЧС "Не оставляйте детей одних!", которая стартовала в Беларуси 11 мая. Ее цель - привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности во время нахождения дома, на улице, отдыхе, водоеме и т.д.-0-