Парк школьных автобусов Могилевской области к новому учебному году обновится на 14 единиц

6 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Парк школьных автобусов Могилевской области к новому учебному году пополнят 14 единиц техники. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала управляющий Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анна Симановская.

"Пять автобусов закупят по государственной программе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и распределят между Быховским, Краснопольским и Славгородским районами, - отметила Анна Симановская. - Их вместимость варьируется от 16 до 31 человека - в зависимости от количества детей, которые нуждаются в подвозке к учебному заведению. Еще 9 единиц транспорта на 31 посадочное место приобретут за счет средств областного бюджета по государственной программе "Образование и молодежная политика". На эти цели будет затрачено около Br1,6 млн".

Школьный автопарк в регионе обновляется ежегодно. Например, в прошлом году его пополнили 4 единицы техники. Постоянное обновление необходимо для безопасного, комфортного и бесперебойного подвоза обучающихся в отдаленных районах сельской местности. Тем более новые автобусы соответствуют всем необходимым для перевозки детей требованиям, в том числе оборудованы ремнями безопасности, проблесковыми маячками и ограничителями скорости.

Всего в Могилевской области на подвозе детей, проживающих в сельской местности, задействовано 220 школьных автобусов. Ежедневно при выходе на линию техника обследуется и получает соответствующий допуск на выезд. В свою очередь водители автобусов перед рейсом проходят медицинское освидетельствование.-0-