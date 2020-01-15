Парк спасательной техники Гродненской области в 2019 году пополнили более 10 автомобилей

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Парк спасательной техники Гродненского региона в 2019 году пополнили новые автоцистерны и автолестницы, сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа по обновлению парка ведется на системной основе. В частности, в Вороновский, Ивьевский и Мостовские райотделы по ЧС в прошлом году были переданы автоцистерны тяжелого типа с емкостями для воды на 10 и 11 тонн. В Волковысском и Гродненском районах парк пополнили пятитонные автоцистерны на шасси повышенной проходимости. Для Сморгони и Гродно были закуплены две новые 30-метровые автолестницы. Приобретались и другие необходимые для спасения людей и ликвидации ЧС техника, оборудование и специальные автомобили.

"Эта работа будет продолжена. Сформирована программа обновления техники на пять лет. Предусматривает она и приобретение новых автолестниц в Гродно, Щучине, других районных центрах, а также автоцистерн тяжелого типа", - отметил Александр Ясев. Планируется строительство пожарных депо. Одно из них появится в новом спальном районе Грандичи на севере Гродно.

Участвует Гродненское областное управление МЧС в программах трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020" и "Латвия - Литва - Беларусь 2014-2020". Одобрены четыре международных проекта на сумму свыше 2 млн. евро. Средства направлены на строительство пожарного аварийно-спасательного поста в поселке Сопоцкин, реконструкцию учебно-тренировочного комплекса областного управления МЧС, а также на закупку техники и оборудования.

В 2019 году в регионе удалось сохранить тенденцию по сокращению количества пожаров (на 6%) и гибели на них (на 15,5%). Произошло 782 пожара. Огонь унес жизни 49 человек, причем 40 из них погибли из-за неосторожного курения. Большинство пожаров были ликвидированы в начальной стадии.-0-