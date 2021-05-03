Пасхальный фестиваль в Гомеле начнется 4 мая

3 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пасхальный фестиваль стартует в Гомеле 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую епархию.

Откроет Пасхальный фестиваль - 2021 торжественный концерт на Летней эстраде Центрального парка. Начало концерта в 18.00.

Фестивальные дни будут наполнены духовно-просветительскими мероприятиями. Это многочисленные ознакомительные, паломнические поездки и экскурсии к культурно-историческим памятникам и православным святыням Гомеля. Запланированы также циклы книжно-иллюстративных выставок в библиотеках, различные благотворительные акции.

Во время фестиваля священнослужители встретятся с учащейся молодежью. Будут организованы семинары и круглые столы, концертные программы. Тематические уголки откроют в школах, гимназиях и вузах.-0-