Пассажирам пинских автобусов рассказывают о героях, в честь которых названы улицы города

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске пассажирам автобусов рассказывают о героях, в чью честь названы улицы города. Проект совместно реализуют городская организация Белорусского общественного объединения ветеранов, горисполком и автобусный парк, сообщили корреспонденту БЕЛТА в мэрии.
Инициатива приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Проект предусматривает знакомство с краткой биографией Героев Советского Союза и Социалистического Труда, описанием их заслуг. Особое внимание уделено персонам, оставившим след в истории Пинска. Аудиоролики водители включают вблизи одноименных остановочных пунктов.
На белорусском языке пассажирам рассказывают о судьбе командующих войсками, которые принимали участие в освобождении Пинска от немецко-фашистских захватчиков, Константина Рокоссовского и Павла Белова, руководителя партизанского и подпольного движения на Полесье Алексея Клещева. Также звуковые сообщения посвящены Николаю Гастелло, Зое Космодемьянской, Ивану Черняховскому и Борису Шапошнику.
"Ролики о героях звучат в рейсовых автобусах, курсирующих примерно по 20 маршрутам. Многие из них проходят по оживленным магистралям со значительным пассажиропотоком", - отметили в горисполкоме.
Проект получит продолжение в 2019 году, который пройдет в Пинске под знаком культурной столицы Беларуси. В городских автобусах планируется запустить ролики с информацией об улицах, в названии которых увековечены имена выдающихся людей, оставивших след в развитии города.-0-
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