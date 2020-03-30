Пассажиропоток минского метрополитена в марте снизился на 200 тыс. человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане в марте реже пользовались метро, чем в феврале. Пассажиропоток в столичной подземке сократился на 200 тыс. человек по сравнению с прошлым месяцем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

"По сравнению с февралем в марте ежедневный пассажиропоток снизился почти на 200 тыс. Если в предыдущем месяце ежедневно пользовались метро около 800 тыс. человек, сейчас это число уменьшилось примерно до 600 тыс.", - прокомментировал Андрей Дроб.

По словам пресс-секретаря, снижение пассажиропотока никак не повлияет на работу подвижного состава: поезда будут ходить в штатном режиме. Поэтому жители столицы, которые пользуются метро, могут быть уверены в качественном оказании услуг.

В минском метрополитене принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить пассажиров. Вагоны метро обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами: протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол. Организована полная обработка состава.

На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами регулярно протирают поручни и перила, дверные ручки, места возле билетных касс - все, с чем соприкасается пассажир. На предприятии прорабатывают и дополнительные меры для защиты пассажиров.-0-