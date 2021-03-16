Пассажирский электротранспорт в столице будет активно развиваться - Кухарев

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденция максимального перехода на электротранспорт в пассажирских перевозках столицы сохранится. Об этом сообщил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев во время встречи с трудовым коллективом "Минсккоммунтеплосеть", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Он подчеркнул, что речь идет как о развитии сети метрополитена, так и о внедрении на городских маршрутах электробусов и троллейбусов с запасом автономного хода. Выпуск отечественных аккумуляторов для этой техники сейчас прорабатывается. "В этом году в городе будет проведена серьезная работа в области инвестиций. Особое внимание уделят строительству жилья. Поскольку в городской черте площадок для его возведения осталось мало, упор сделают на городах-спутниках. В первую очередь на Смолевичах, где в течение 6-7 лет планируют построить 300 тыс. кв.м жилья со всей сопутствующей инфраструктурой", - говорится в сообщении.

Глава Минска также поделился планами по развитию систем здравоохранения, образования, строительству спортивных объектов и ответил на вопросы работников предприятия.-0-