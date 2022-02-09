Патриотический конгресс Либерально-демократической партии состоится 12 февраля в Минске

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотический конгресс Либерально-демократической партии, посвященный предстоящему республиканскому референдуму по изменениям в Конституцию Республики Беларусь, состоится 12 февраля в "Президент-Отеле" в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

В работе конгресса ЛДП примут участие более 1 тыс. человек, включая делегатов Либерально-демократической партии со всех регионов республики, представителей дружественных политических партий, общественных организаций, гражданской общественности ближнего и дальнего зарубежья, дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь.

"Будут гости из Литвы, России, будут приветствия из других стран ЕС, - рассказал Олег Гайдукевич. - Цель конгресса одна - поддержать эволюционный, конституционный путь развития страны, поддержать поправки в Конституцию, вынесенные на референдум. А почему их надо поддержать, мы объясним на конгрессе. Выступит много известных людей. То есть люди приезжают поговорить о референдуме. А все подробности узнаем 12 февраля".-0-