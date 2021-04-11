Патриотический проект Молодежного парламента "Историческая память" стартовал в Березе

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе сегодня дан старт республиканскому патриотическому проекту "Историческая память", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич.

В Березе проходит круглый стол, посвященный сохранению исторической памяти в условиях глобальных вызовов. Его участниками стали более 100 человек - эксперты, депутаты и представители государственных органов, молодые парламентарии.

"Мы видим, какое сегодня идет противоборство за сохранение объективной исторической памяти о событиях, произошедших в те или иные временные отрезки. Береза - это место, которое имеет особую значимость для белорусского народа. Там располагался концентрационный лагерь Береза-Картузская. Его узниками стали люди, которые в 1934-1939 годах выражали свое несогласие с польской властью и стали, по сути, политическими заключенными. Во время круглого стола будет обсужден этот факт агрессии", - сказал Егор Макаревич.

Он отметил, что теме концлагеря в Березе-Картузской уделено недостаточно внимания. Во время мероприятия обсудят инициированное Молодежным парламентом предложение установить в Березе памятный знак жертвам политических репрессий польских властей на территории Беларуси. Будет объявлен сбор средств на создание мемориала.

Также состоится митинг-реквием у обелиска на месте бывшего концлагеря Береза-Картузская, в котором в 1934-1939 годах были заключены тысячи людей.-0-