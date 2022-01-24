Патриотический проект "Зимний маршрут" пройдет по двум районам Витебской области

24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал сегодня в Витебской области, он пройдет до 30 января по двум районам - Полоцкому и Лепельскому. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ.

В проекте участвует сводный отряд "Время первых" имени дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. В его состав входит 21 боец. Это члены студенческих отрядов Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, Полоцкого государственного университета (ПГУ) и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. В общей сложности ребята преодолеют более 170 км.

Старт проекта дан сегодня в Новополоцке у мемориального комплекса "Первая палатка". Здесь состоялся сбор сводного отряда, откуда они отправились по маршруту. В ПГУ для них пройдет открытый диалог, а позже бойцы станут участниками трудовой акции в приходе новополоцкого храма иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

Далее маршрут отряда пройдет по Полоцкому и Лепельскому районам, где пройдут встречи со школьниками, спортивные и интерактивные игры, мастер-классы по прикладному творчеству, трудовые акции. Для мальчиков и девочек отрядовцы также организуют концертную программу.

"В Год исторической памяти особое внимание будет уделено героическому подвигу нашего народа. Одна из важных задач молодых людей - уход за памятниками и обелисками, а также создание общего дневника-архива историй ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из разных районов", - отметили в обкоме.

Организатором проекта "Зимний маршрут" выступает республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.-0-