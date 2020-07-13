Пациентов с экстренными травмами 6-я больница Минска начнет принимать сегодня

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Минске 6-я городская клиническая больница с 13 июля будет принимать пациентов с травмами, нуждающихся в экстренной помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Чуть позже начнется прием на плановые операции.

В выходные дни в здании проводились необходимые противоэпидемические мероприятия силами специалистов самой больницы. Сегодня в учреждении санитарную обработку по типу заключительной дезинфекции проводили специалисты сводного батальона радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Министерства обороны. Были очищены Центр хирургии кисти, приемный покой, отделения детской и взрослой травматологии.

В пресс-службе отметили, что бойцы этого батальона уже второй месяц ежедневно проводят дезинфекцию различных объектов, принадлежащих не только соединениям и воинским частям Вооруженных Сил, но и министерствам здравоохранения, образования, внутренних дел. Среди наиболее крупных ОАО "БЕЛАЗ", РНПЦ травматологии и ортопедии, Минская центральная районная больница в Боровлянах, 432-й главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил, Военная академия.

С 29 февраля 6-ю городскую клиническую больницу полностью перепрофилировали в инфекционный госпиталь. Своевременно были проведены учения по подготовке медперсонала терапевтической, акушерской, травматологической служб. Это позволило быть готовыми к различным вариантам развития событий. За все время пандемии в стационаре получили медицинскую помощь около 3 тыс. пациентов с COVID-19.-0-