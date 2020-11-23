Педиатрическое отделение откроют в лечебно-диагностическом корпусе в Западном микрорайоне Пинска

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 1 декабря откроют педиатрическое отделение, которое будет работать на базе лечебно-диагностического корпуса "Западный". Такая информация опубликована на сайте Пинского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Открытие отделения позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи детскому населению Западного микрорайона, прикрепленному ранее к другим филиалам. Отделение рассчитано на посещения до 200 пациентов в смену. Оно будет включать до десяти педиатрических участков с обслуживанием около 10 тыс. человек", - отметили в горисполкоме.

Принимать пациентов в педиатрическом отделении будут также узкие специалисты: кардиолог, аллерголог, травматолог. Появится возможность пройти ЭКГ, УЗИ и рентген-диагностику, лабораторные исследования. Кроме того, здесь будет работать модульный центр по профилактике травматизма.

Лечебно-диагностический корпус "Западный" заработал в августе прошлого года. В его зону обслуживания входят около 27 тыс. взрослых жителей микрорайонов Западный, Верасы, Крайновичи и Чернеевичи. В корпусе размещаются два терапевтических отделения. Оснащены рентген-кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики.-0-