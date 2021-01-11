Пеллетный завод построят в Кобринском районе

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский опытный лесхоз в этом году построит завод по производству пеллет, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер лесхоза Сергей Савлюк.

Для строительства завода подобрана площадка на базе Дивинского цеха деревообработки. Ежемесячно там перерабатывают около 4 тыс. куб.м круглого леса. Из этого объема образуется около 500 куб.м опилок и почти 600 куб.м щепы. Вскоре древесные отходы вовлекут во вторичный оборот. Мощности завода позволят производить до 1,5 т топливных гранул в час.

"За последние десять лет Кобринский лесхоз сделал большой рывок в увеличении мощностей деревообработки. Два года назад мы закупили новую линию, постоянно приобретаем станки. Другими словами, делаем ставку не на продажу круглого леса, а на его практически безотходную переработку", - подчеркнул Сергей Савлюк. Он добавил, что кобринчане изучили опыт работы пеллетных заводов в Пружанском и Бегомльском лесхозах.

Проектно-сметная документация уже изготовлена и прошла экспертизу. Объявлен тендер на выбор генподрядчика. Кстати, некоторые работы на объекте начали выполнять уже в конце прошлого года: оборудована площадка для хранения отходов, подводятся инженерные коммуникации.

Ориентировочно, пеллетный завод в Кобринском районе заработает этой осенью. Там будет перерабатываться не только местное сырье. Для производства топливных гранул планируется закупать опилки в соседних Дрогичинском и Малоритском лесхозах.-0-