Переболевшая COVID-19 семейная пара из Гродно: уверенность врачей помогла справиться с тревогой

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уверенные действия и забота медперсонала помогли преодолеть болезнь и справиться с тревожными мыслями. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказали Ольга и Алексей Тучковские, которых выписали сегодня из Гродненской областной инфекционной клинической больницы.

С начала пандемии лечение в клинике прошли около 400 человек. Ольга и Алексей Тучковские одни из них - семейная пара провела в больнице две недели.

Начиналось все, по словам Ольги, с легкого недомогания. Была на больничном, вскоре выяснилось, что причиной был коронавирус. Госпитализировали ее вместе с супругом. "Поначалу, конечно, было тяжело это осознавать. Но уверенность врачей, забота со стороны сотрудников больницы помогли не просто справиться с болезнью, но и избавиться от тревожных мыслей", - рассказала Ольга Тучковская. У нее болезнь протекала легко, а мужу на каком-то этапе пришлось непросто. Она подчеркнула, что побороть болезнь помогли в первую очередь профессионализм медиков и индивидуальный подход к каждому пациенту.

По словам Ольги Тучковской, влияние оказала и поддержка родного человека. Семейная пара находилась в одной палате. Оказывается, такая практика существует, но при условии, что болезнь у мужа и жены протекает приблизительно одинаково.

Важна была и поддержка со стороны родных и близких. Все желали скорейшего выздоровления. К слову, день рождения Ольга встретила в больнице. Вместо праздничного торта - капельница. "Главное, что справились с болезнью. Отпраздновать всегда успеем. Сейчас настроение отличное: чувствуем себя хорошо, вышли на свежий воздух", - рассказали супруги. В планах - продолжить восстановление: Ольга и Алексей пройдут реабилитацию в одном из санаториев.

Не исключают супруги Тучковские и того, что станут донорами плазмы. Они готовы поддержать тех, кто в этом нуждается.-0-