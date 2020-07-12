Передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области чествовали в Александрии

12 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области по итогам работы за 2019 год продолжила сегодня республиканский праздник "Купалье" в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник в Александрии стал неотъемлемой традицией нашей родины, - сказал в своем приветственном слове заместитель премьер-министра Александр Субботин. - Сегодня здесь мы чествуем и благодарим аграриев Могилевской земли. Спасибо за ваш нелегкий труд. В этом году вами проведена серьезная работа: стоят большие хлеба, впереди уборочная. И благодаря вашему профессионализму и самоотдаче у нас будет хороший урожай".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, перед аграрным комплексом Приднепровского края и на этот год стоят серьезные задачи.

"Уже стало доброй традицией проводить церемонию награждения лучших работников отрасли во время одного из крупнейших фестивалей страны - "Александрия собирает друзей". Это еще раз подтверждает, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением, - отметил Леонид Заяц. - Главный критерий оценки работы земледельцев - это уборочная страда. Благодаря соблюдению технологических параметров, слаженной работе агрономов и механизаторов, минувшая уборочная кампания прошла на достойном уровне. Область получила пусть не рекордный, но достойный урожай зерновых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур. И в этом году перед нами стоят серьезные задачи. Благодаря вашему усердию в сельхозорганизациях области уже заготовлена 391 тыс. т кормовых единиц травянистых кормов. На полях области сформировался неплохой урожай. И наша с вами сегодня задача - качественно и своевременно провести его уборку".

Тракторист-машинист ОАО "Дрибин-Агро" Дмитрий Маньков поделился, что получение высокой награды накладывает еще большую ответственность. "Я работаю непосредственно в поле: подкармливаю озимые, убираю корма и зерновые. И стараюсь делать свою работу качественно. Пропадаю в полях, бывает, до поздней ночи. Приятно, что руководство области заметило мою работу, а в моем лице - и всего предприятия. Это накладывает еще большую ответственность перед обществом - работать нужно еще лучше".

Директор ЗАО "Нива" Шкловского района Григорий Ковалев

Бригадир животноводческой бригады ОАО "Присожье" Славгородского района Алла Пугачева

Тракторист-машинист ОАО "Дрибин-Агро" Дмитрий Маньков

Председатель ОАО "Рассвет им К. П. Орловского" Александр Багель

Алла Пугачева работает бригадиром животноводческой бригады ОАО "Присожье" Славгородского района. "В сельском хозяйстве я уже более 40 лет. И знаете, никогда не хотела что-то поменять. Люблю свою работу, свой коллектив, - рассказала женщина. - За все время, что работаю, сфера сельского хозяйства сильно изменилась. Больше стало техники, что-то теперь выполняют машины. Рада сегодня быть одной из тех, кого пригласили в Александрию. Высокая оценка твоего труда всегда приятна. И когда получаешь такое внимание, хочется работать еще лучше".

"Вот уже много лет Александрия собирает своих настоящих и преданных друзей на нашей Шкловской земле, - рассказал директор ЗАО "Нива" Шкловского района Григорий Ковалев. - И приятно, что в этот по-настоящему летний и светлый праздник здесь благодарят аграриев. Эта церемония - хороший стимул для всей сельскохозяйственной сферы. Тем, кого наградили сегодня, нельзя сбавлять темпы. А тем, кто еще не попал сюда, нужно продолжать развиваться и улучшать качество своей работы".

После церемонии награждения перед гостями "Купалья" выступил государственный ансамбль "Песняры".

В течение дня в Александрии продолжат работу тематические площадки, торговые объекты и город мастеров. Гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого