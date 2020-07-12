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12 июля 2020, 14:19

Передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области чествовали в Александрии

Александр Субботин во время церемонии награждения
Александр Субботин во время церемонии награждения
Новости темы "Купалье в Александрии - 2020"
ФОТОФАКТ: Концертом "Песняров" отмечают второй день "Купалья" в Александрии
ФОТОФАКТ: Салютом закончился первый день праздника в Александрии

12 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области по итогам работы за 2019 год продолжила сегодня республиканский праздник "Купалье" в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник в Александрии стал неотъемлемой традицией нашей родины, - сказал в своем приветственном слове заместитель премьер-министра Александр Субботин. - Сегодня здесь мы чествуем и благодарим аграриев Могилевской земли. Спасибо за ваш нелегкий труд. В этом году вами проведена серьезная работа: стоят большие хлеба, впереди уборочная. И благодаря вашему профессионализму и самоотдаче у нас будет хороший урожай".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, перед аграрным комплексом Приднепровского края и на этот год стоят серьезные задачи.

"Уже стало доброй традицией проводить церемонию награждения лучших работников отрасли во время одного из крупнейших фестивалей страны - "Александрия собирает друзей". Это еще раз подтверждает, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением, - отметил Леонид Заяц. - Главный критерий оценки работы земледельцев - это уборочная страда. Благодаря соблюдению технологических параметров, слаженной работе агрономов и механизаторов, минувшая уборочная кампания прошла на достойном уровне. Область получила пусть не рекордный, но достойный урожай зерновых, зернобобовых и других сельскохозяйственных культур. И в этом году перед нами стоят серьезные задачи. Благодаря вашему усердию в сельхозорганизациях области уже заготовлена 391 тыс. т кормовых единиц травянистых кормов. На полях области сформировался неплохой урожай. И наша с вами сегодня задача - качественно и своевременно провести его уборку".

Тракторист-машинист ОАО "Дрибин-Агро" Дмитрий Маньков поделился, что получение высокой награды накладывает еще большую ответственность. "Я работаю непосредственно в поле: подкармливаю озимые, убираю корма и зерновые. И стараюсь делать свою работу качественно. Пропадаю в полях, бывает, до поздней ночи. Приятно, что руководство области заметило мою работу, а в моем лице - и всего предприятия. Это накладывает еще большую ответственность перед обществом - работать нужно еще лучше".

Директор ЗАО "Нива" Шкловского района Григорий Ковалев
Директор ЗАО "Нива" Шкловского района Григорий Ковалев

Бригадир животноводческой бригады ОАО "Присожье" Славгородского района Алла Пугачева
Бригадир животноводческой бригады ОАО "Присожье" Славгородского района Алла Пугачева

Тракторист-машинист ОАО "Дрибин-Агро" Дмитрий Маньков
Тракторист-машинист ОАО "Дрибин-Агро" Дмитрий Маньков

Председатель ОАО "Рассвет им К. П. Орловского" Александр Багель
Председатель ОАО "Рассвет им К. П. Орловского" Александр Багель

Алла Пугачева работает бригадиром животноводческой бригады ОАО "Присожье" Славгородского района. "В сельском хозяйстве я уже более 40 лет. И знаете, никогда не хотела что-то поменять. Люблю свою работу, свой коллектив, - рассказала женщина. - За все время, что работаю, сфера сельского хозяйства сильно изменилась. Больше стало техники, что-то теперь выполняют машины. Рада сегодня быть одной из тех, кого пригласили в Александрию. Высокая оценка твоего труда всегда приятна. И когда получаешь такое внимание, хочется работать еще лучше".

"Вот уже много лет Александрия собирает своих настоящих и преданных друзей на нашей Шкловской земле, - рассказал директор ЗАО "Нива" Шкловского района Григорий Ковалев. - И приятно, что в этот по-настоящему летний и светлый праздник здесь благодарят аграриев. Эта церемония - хороший стимул для всей сельскохозяйственной сферы. Тем, кого наградили сегодня, нельзя сбавлять темпы. А тем, кто еще не попал сюда, нужно продолжать развиваться и улучшать качество своей работы".

После церемонии награждения перед гостями "Купалья" выступил государственный ансамбль "Песняры".

В течение дня в Александрии продолжат работу тематические площадки, торговые объекты и город мастеров. Гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого

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Теги
АПК Заяц Могилевская область награждения праздник церемония
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