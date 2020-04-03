Перемещение техники по Витебской области связано с возвращением десантников с учений

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Перемещение военной техники по дорогам Витебской области связано с возвращением десантников с учений в места своей дислокации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде.

Учения проходили в марте во время проверки боевой готовности Вооруженных Силах Беларуси. Витебские десантники успешно выполнили поставленные задачи.

"Сегодня возвращаемся в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие приступят к штатным мероприятиям согласно плану боевой подготовки, а также подготовки к параду к 75-летию Победы", - сказали в бригаде.

Сегодня после обеда часть личного состава и техники прибудет на железнодорожный вокзал.-0-