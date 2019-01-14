Первое белорусско-венгерское сельхозпредприятие создадут в Могилевской области

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первое белорусско-венгерское сельскохозяйственное предприятие, где будут использоваться венгерские технологии по обработке кукурузы, создадут в Могилевской области. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.
На состоявшихся встречах в Минске речь шла о расширении сотрудничества с Беларусью в различных сферах, в том числе о реализации совместных проектов в области фармацевтики, а также железнодорожного сообщения. Так, по венгерским железнодорожным трассам уже в этом году будут передвигаться двухэтажные вагоны, созданные совместно белорусской и венгерской сторонами.
Петер Сийярто высказался за расширение политического и экономического взаимодействия между Беларусью и Венгрией. Он назвал важными созданные Беларусью условия для безвизовых поездок венгров в Беларусь. Министр отметил, что венгерская сторона предоставляет наибольшие льготы для виз белорусам в рамках Шенгенского соглашения. Венгрия выступает за укрепление сотрудничества с Востоком и Западом в политике и экономике. Расширение этого сотрудничества Петер Сийярто в том числе связывает с поддержанием безопасности и стабильности в регионе.
Министр также выразил позицию венгерского государства по интенсификации сотрудничества между ЕС и ЕАЭС. По его мнению, это является хорошей основой для укрепления белорусско-венгерского сотрудничества. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4778 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1503 BYN
|2.153 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2144 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN