Первое офицерское собрание прошло в Университете гражданской защиты МЧС в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое офицерское собрание Университета гражданской защиты состоялось сегодня в вузе МЧС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Во время работы собрания коллективу МЧС были доведены основные задачи офицерских собраний в органах, подразделениях, организациях системы и общие положения Кодекса чести. Во время встречи были рассмотрены и многие организационные вопросы. В том числе - избрание председателя совета офицерского собрания УГЗ, которым стал первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков, секретаря, казначея совета, ревизионной группы.

В пресс-службе напомнили, что в августе 2021 года было утверждено положение об офицерских собраниях органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. А в середине октября впервые проведено республиканское офицерское собрание, на котором присутствовали представители всех органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Для сплочения коллективов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям принято решение о придании нового импульса офицерским собраниям. Сегодня среди их основных задач - формирование и поддержание в служебных коллективах здоровой морально-психологической и нравственной обстановки, товарищеских отношений, достижение высокой степени мотивационной готовности работников к безусловному и качественному выполнению служебных обязанностей, воспитание работников в духе патриотизма и любви к Родине, развитие и укрепление традиций МЧС, обсуждение вопросов, связанных со служебной деятельностью органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, и принятие управленческих решений.

В мероприятии принял участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц, а также руководители и работники структурных подразделений университета.-0-