Первого в 2022 году резидента зарегистрировали в СЭЗ "Минск"

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Минск" зарегистрировали нового резидента, сообщает БЕЛТА со ссылкой на СЭЗ.
"В СЭЗ "Минск" зарегистрирован первый в 2022 году резидент. Это компания с китайскими инвестициями, которая планирует реализовать в СЭЗ инвестиционный проект по производству экологически чистой упаковки из картона. ООО "3Д Паперко" намерено выпускать все виды одноразовой картонной упаковки для точек быстрого питания. Проект ориентирован как на обеспечение белорусского рынка, так и на экспорт", - рассказали в СЭЗ.
В 2021 году в свободной экономической зоне "Минск" появилось 7 новых предприятий. Это компании с инвестициями из Беларуси, России, Италии, Румынии и Болгарии.-0-