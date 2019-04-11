Первую в Минской области аллею семейных деревьев заложат 13 апреля в Молодечно

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закладка и торжественное открытие первой в Минской области аллеи семейных деревьев состоится 13 апреля в парке Победы в Молодечно, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Начало мероприятия запланировано на 12.00. Участие в нем примут 15 семейных пар города: кто-то из них не так давно отметил ситцевую свадьбу (1 год совместной жизни), некоторые вместе уже 40 лет. Бок о бок с ними будут трудиться волонтеры движения "Доброе сердце" и актив молодежи Минской области, представители депутатского корпуса, исполнительной власти и общественных организаций. Всего ожидается около 100 человек. На аллее установят камень с указанием даты ее создания.

Планируется, что аллеи и парки семейных деревьев в скором времени появятся в каждом районе Минской области.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Проект реализуют территориальные комитеты БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом. Важной составляющей проекта является изучение истории своего рода, своей семьи.-0-