Первые овощи нового урожая планируют продавать в Могилеве с конца февраля

9 января, Кадино /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Первые огурцы нового урожая планируют начать продавать в Могилеве уже в конце февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор ОАО "Фирма" Кадино" Алексей Кривулькин.

"Первый урожай огурцов мы планируем собрать и начать реализовывать уже к 23 февраля, томаты - к 1 апреля. Сейчас рассада высажена в теплицы", - поделился директор предприятия.

ОАО "Фирма" Кадино" - одно из самых крупных специализированных предприятий в Могилевской области по производству овощей закрытого и открытого грунта. Основными видами продукции, выращиваемой в защищенном грунте, являются томаты и огурцы. В открытом грунте выращивают картофель, капусту, морковь, репчатый лук и свеклу. Здесь не только получают урожай, но и отправляют его на длительное хранение - в складских помещениях предприятия разместилась основная часть стабфонда Могилева.

"В этом году на хранение мы заложили картофель, капусту, свеклу, морковь, лук и яблоки. Овощи и фрукты хранятся в специальных помещениях при определенных температуре и влажности. Это делается для того, чтобы как можно дольше сохранить их полезные свойства и товарный вид", - отметил начальник овощной базы предприятия Игорь Тимощенко.

В 2019 году сельхозпредприятие заложило на хранение намного больше овощей, чем в 2018-м. Капусты, например, заложено около 1650 т, а в 2018 было всего 650 т. Сейчас в хранилище лежит 800 т лука, а в 2018-м его было 135 т. Выросли и показатели по картофелю - на данный момент на базе хранится около 1200 т как семенного, так и пищевого картофеля. Это в 2,4 раза больше, чем в сезоне 2018/2019.

"У каждого сельскохозяйственного предприятия есть план, согласно которому каждый месяц часть продуктов отправляется для обеспечения продовольственной безопасности, - констатировал начальник овощной базы. - Кроме этого, у горожан должна быть возможность приобретать овощи отечественного производства не в сезон. Мы постарались значительно увеличить количество продуктов в хранилищах, чтобы хватило и на стабфонд, и на реализацию. Стабфонд необходим в период с 15 ноября по 31 мая включительно. На это время от нас требуется 300 т картофеля, а всего для Могилева нужно 950 т. Свежей капусты для города нужно 1175 т, мы обеспечиваем 800 т. Еще по 200 т моркови и свеклы, и 260 т лука - все это нужно для города".

По словам Игоря Тимощенко, теплая зима принесла с собой определенные неудобства. "Увеличились затраты на электроэнергию. Потому что раньше для обеспечения нужной температуры можно было пользоваться холодным воздухом на улице: для капусты и лука нужна температура минус 1 градус, свеклу и морковь можно хранить при нуле градусов. А теперь нужную температуру в большей части хранилищ поддерживаем при помощи кондиционеров", - поделился он.

У предприятия большие планы на урожай 2020 года. В этом году планируется вырастить около 4 тыс. т томатов и огурцов и около 6 тыс. т овощной продукции открытого грунта. Традиционно часть овощей отправится на реализацию, остальное будет заложено на длительное хранение.-0-