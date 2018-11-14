Первый дом жилого арендного комплекса в "Великом камне" начнут строить уже в ноябре

14 ноября, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Строительство первого дома жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" начнется уже в ноябре. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию Индустриального парка" Кирилл Коротеев.

"На минувшей неделе завершился визит белорусской делегации в Китай, где прошло 11-е заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка. Мы подвели итоги проделанной работы и обозначили планы на 2019 год. В частности, если говорить о строительстве, то в следующем году мы должны завершить как минимум первый жилой дом. В ноябре планируется провести церемонию закладки первого камня и приступить к работе", - сказал Кирилл Коротеев.

По его словам, это будет пяти-шестиэтажный дом на 156 квартир со встроенными помещениями социальной инфраструктуры: пунктом охраны правопорядка, почтовым отделением, фельдшерским пунктом и др. "Возможно, в следующем году будет начато строительство второго и третьего домов. Всего на первом этапе планируется возвести около 50 домов", - отметил Кирилл Коротеев. В 2019 году должно завершиться строительство центра инноваций.

Кроме того, будет продолжено возведение объектов готовой производственной недвижимости под сдачу в аренду. По итогам 2019 года количество готовых площадей в зависимости от потребностей резидентов, как ожидается, может вырасти с 60 тыс. кв.м (на начало года) до 100-110 тыс. кв.м.

"Мы должны будем завершить освоение территории площадью 8,5 кв.км. Это так называемый первый этап парка, - уточнил Кирилл Коротеев. - Соответственно, в 2019 году необходимо построить основную инженерно-транспортную инфраструктуру". Что касается резидентов парка, то пока на будущий год определено лишь минимальное их количество - 60.

В числе значимых задач будущего года первый заместитель гендиректора назвал активное продвижение китайско-белорусского промышленного инвестиционного фонда и реализация как минимум одного пилотного проекта субпарка провинций КНР (по созданию Чэнду-Европейского промышленного субпарка).

"Кроме того, мы будем пересматривать и совершенствовать модель парка, его проектные решения в свете тезиса, что парк должен стать экологическим, умным городом. Соответственно, следующие этапы развития парка будут формироваться уже под этим девизом, с применением соответствующих проектных решений, - рассказал Кирилл Коротеев. - Мы создаем с китайской стороной рабочую группу экспертов, которая будет анализировать существующие проектные решения, а также вырабатывать новые. То есть если мы говорим о жилье, то это должно быть комфортное, современное жилье с соответствующей жилой средой, если производство - то экологически чистое, если инфраструктура - то инфраструктура умного города". Планируется, что первые консультации группы пройдут уже на этой неделе.-0-