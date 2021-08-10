Первый комбайнер-трехтысячник определился на жатве в Гродненском районе

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер Николай Пригодич из СПК им.Деньщикова Гродненского района первым в регионе преодолел рубеж в 3 тыс. т зерна. Передовика сегодня чествовали прямо в поле, передает корреспондент БЕЛТА.

За плечами у опытного механизатора более двух десятков уборочных. У каждой - свои особенности.

"В этом году - погодные условия. Сейчас надо буквально ловить погожие часы и минуты. Вот два дня с хорошей погодой выдались, преодолел рубеж в 3 тыс. т. Хотя за достижениями не гнался, просто старался делать свою работу хорошо. Когда нет погоды, готовим технику, чтобы в любую минуту быть готовыми выйти в поле", - рассказал Николай Пригодич. Он подчеркнул, что способствует работе и хорошая урожайность.

В СПК им.Деньщикова на уборке задействовано 12 комбайнов. Трехтысячник пока один, но есть экипажи, намолотившие более 2 тыс. т зерна. На сегодня убрано около 73% площадей, отведенных под зерновые. Намолочено свыше 17,5 тыс. т зерна. Урожайность превысила 75,2 ц/га. Если не подведет погода, то уборочную в хозяйстве планируют завершить в течение недели.

Передовика чествовали прямо в поле. От профсоюза ему вручили денежную премию и диплом. "Чествовать передовиков - хорошая традиция. Приятно, что в Гродненском районе их всегда много. Тысячный рубеж по намолоту уже преодолели около 50 экипажей комбайнов. В некоторых хозяйствах тысячниками стали буквально все комбайнеры", - отметил председатель Гродненской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Иван Крупица. Он подчеркнул, что во время уборочной профсоюз уделяет особое внимание охране труда, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, созданию комфортных условий для работы и отдыха, организации питания.

В Гродненском районе уже убрано около 70% площадей. В некоторых хозяйствах уборочная кампания вышла на финишную прямую. Если позволит погода, то уже в ближайшие выходные в них отметят "Дажынкі".-0-

Председатель Гродненской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Иван Крупица (справа) награждает комбайнера Николая Пригодича из СПК им.Деньщикова

Фото Леонида Щеглова