Первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати" начнет работать 11 декабря в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 11 декабря на проспекте Победителей откроется первый многофункциональный павильон "Белсоюзпечати", сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Торжественное открытие умного павильона площадью 24 кв.м планируется в 12.00. Гостям и участникам церемонии будет предложено ознакомиться с импровизированной выставкой дизайн-макетов павильонов прошлых лет. Кроме того, каждый покупатель получит сладкий сюрприз", - рассказали в "Белсоюзпечати".

В павильоне нового мультифункционального формата посетителям впервые предоставят возможность заряжать электронные гаджеты, безлитмитно пользоваться услугой доступа в интернет через высокоскоростной Wi-Fi. Для улучшения уровня обслуживания предприятие вводит систему оценки персонала - "лайкер", благодаря которой станет возможным оперативно реагировать на замечания, предложения и пожелания. Также станет доступным общение с продавцами на разных языках мира через онлайн-переводчик.

В перспективе планируется оказывать такие услуги, как вызов такси и экстренных служб, заказ трансферов в аэропорт, гостиницу и за пределы города, а в скором будущем здесь можно будет оплатить коммунальные услуги, купить билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов.

Смарт-концепт умного павильона предусматривает не только предоставление абсолютно нового спектра услуг, организацию пространства и выкладки периодических изданий и книг в доступном и комфортном формате самообслуживания, но и инженерное исполнение в эргономичном дизайне, идеально вписывающееся в городскую архитектуру, с применением энергоэффективных технологий. Экстерьер павильона выполнен в узнаваемом стиле. На входной группе инфографика в виде иконок, отражающих весь спектр услуг и возможностей, а также QR-коды, позволяющие мгновенно перейти на официальный сайт предприятия, интернет-магазин, его официальные странички в социальных сетях.

Такой мультифункциональный павильон станет настоящим подарком для гостей Беларуси, участников и болельщиков II Европейских игр. Специально к спортивному форуму для иностранных гостей в павильонах начнет функционировать полезный интерактивный помощник - городской навигатор.

Для более широкого обеспечения прессой "Белсоюзпечать" развивает и совершенствует свою торговую сеть. Ежегодно реализуются инвестиционные проекты по замене торговых объектов на современные модернизированные павильоны. Эта форма торговли пользуется устойчивым спросом и имеет положительную оценку у покупателей. В ряде павильонов работают кафетерии, где можно за чашкой чая или кофе ознакомиться со свежей прессой. К слову, при замене киоска на павильон самообслуживания в среднем товарооборот увеличивается в 2 раза, а заработная плата продавцов - в 2-2,5 раза. Также растет число физических и юридических лиц, осуществляющих подписку.

Сегодня торговое республиканское унитарное предприятие "Белсоюзпечать" - это крупнейшая торговая сеть страны, включающая павильоны, киоски, магазины. В основе деятельности предприятия - предоставление широкого ассортимента печатной продукции, оформление подписки, реализация билетов на транспорт, сопутствующих товаров и, безусловно, целенаправленное развитие и технологические инновации, в том числе, в виде смарт-услуг, являющихся дополнительными социальными проектами для удобства жителей и гостей страны.-0-