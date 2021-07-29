Первый молодежный экипаж-тысячник чествовали в Витебской области

29 июля, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе чествовали молодежный экипаж в составе Александра Федорова и Константина Драбо из агрокомплекса имени М.Ф.Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики, которые первыми в области намолотили свыше 1 тыс. т зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

Константин Драбо - молодой специалист, приехал на отработку в агрокомплекс после окончания Витебского государственного технического колледжа. Экипаж сегодня работает на полях недалеко от деревни Тарасенки - родного села Константина.

По словам парня, трудиться в уборочную ему несложно, хоть и встает в 6.30 и приходит домой после 22.00. "Проходил в хозяйстве практику и решил остаться на отработку. Приняли меня хорошо, да и к дому ближе, знаю всех", - сказал 18-летний Константин.

Его коллеге Александру Федорову 30 лет, работает в хозяйстве около семи лет. У него это вторая уборочная в карьере. "С Костей работается нормально. Молодой, конечно, еще нужно подсказывать, помогать. Для меня в уборке зерна все легко, работа в сельском хозяйстве по душе", - добавил он.

Директор агрокомплекса имени М.Ф.Сильницкого Игорь Лукьянов рассказал, что в этом году в хозяйстве урожайность выше прошлогоднего - 42 ц/га. Убрано 40% из 6 тыс. га посевов, в полях задействовано 14 комбайнов. "В агрокомплексе есть парни с маниакальным стремлением работать, они рвутся в бой, что иногда и техника не выдерживает", - рассказал он. К сегодняшнему вечеру молодой экипаж может собрать уже 1,4 тыс. т.

В поле поздравили молодых аграриев первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Владимир Бабичев и начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Марина Новицкая. Они вручили им грамоты и подарки, поблагодарили работников за труд в жаркие дни и пожелали поскорее преодолеть намолот в 2 тыс. т.

В Витебской области на утро 29 июля убрано 106,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур из 344,8 тыс. га засеянных площадей. В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей, из них уже определились семь тысячников. Молодые аграрии на сегодняшний день убрали более 97 тыс. т зерна.-0-