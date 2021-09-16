16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый региональный форум #GBCregions стартовал в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Форум собрал около 200 участников, среди которых - руководители государственных органов и организаций, областного и районного исполкомов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных учреждений.
На этой диалоговой площадке будут подняты вопросы защиты информации, развития инфраструктуры электронного правительства, введения биометрических документов, в том числе ID-карт, внедрения концепции "Умный город" на региональном уровне, повышения IT-грамотности общества, а также реализации проектов государственных органов и организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Форум проходит при поддержке оперативно-аналитического центра при Президенте и Гомельского облисполкома. Организаторами стали Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии.-0-
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