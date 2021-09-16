Минэнерго: отраслевая цифровая платформа позволяет управлять почти всем газовым хозяйством страны

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отраслевая цифровая платформа позволяет управлять практически всем газовым хозяйством Беларуси. Полностью "оцифровано" 64 тыс. км газовых сетей, сообщила журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на региональном форуме #GBCregions в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Прудникова подчеркнула: энергетика - одна из тех отраслей, которые подошли к цифре раньше всех. "Наша специфика предусматривает непрерывный процесс производства и потребления энергоресурсов. Во всем, что было связано с автоматизацией процессов и их учетом, очень далеко продвинулись. При этом вся первичная информация, которую имеем в автоматизированном режиме сбора и управления, должна подниматься на более высокий уровень с бизнес-процессами и цифровыми решениями для обработки данных, проведения аналитики и принятия управленческих решений", - сказала она.

Отраслевая платформа в газовой сфере была разработана с нуля. "Наши газоснабжающие организации видят каждого потребителя: какое установлено оборудование и когда оно проходило техническое обслуживание, были ли какие-то инциденты, история платежей и так далее. На сегодня это одно из флагманских решений и достижений в части направления "Умный город". То есть это не только управление транспортом, освещением, но и работа с конечным потребителем. В энергетике это дистанционный съем показаний по газоснабжению, электроэнергии. При этом информация должна поступить в центр обработки данных, просчитаться, должны свестись энергетические балансы по всем ресурсам, а соответственно, должны быть выставлены на оплату счета", - пояснила Ольга Прудникова.

Цифровизация в отрасли многоуровневая и сложная. Обозначенная схема взаимосвязи с потребителями, по словам спикера, - верхушка айсберга. "Сейчас "цифра" идет глубже. Это также программы, позволяющие управлять ресурсом и обслуживанием ремонтов оборудования. А в нашей сфере это довольно непростые процессы, которые требуют цифровых решений. Сегодня мы приходим к информатизации и цифровому обмену потоками энергоресурсов между государствами. Это более высокий уровень. И этими проектами мы сейчас занимаемся", - уточнила замминистра.

Эффективность проектов в энергетике безусловна. "Эффективность измеряют снижением затрат на единицу отпускаемой продукции. У нас есть такой показатель, как условный расход топлива на отпуск электрической энергии. В сравнении с 2010 годом мы опустились с 274 г до 230 г условного топлива. Можно посчитать, какой эффект на 1 кВт/ч при производстве электрической энергии на уровне 30 млрд кВт/ч получается, в том числе в валюте. А все наши достижения - это дополнительные доходы и блага для нашей страны и наших людей. Поэтому все - в общую копилку", - резюмировала она.

Форум собрал около 200 участников, среди которых - руководители государственных органов и организаций, областного и районного исполкомов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных учреждений. Форум проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Гомельского облисполкома. Организаторами стали Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также "Белорусские облачные технологии".-0-