Первый в области специализированный зал для индор-хоккея открыли в Гродно

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно открыли первый в области специализированный зал для занятий и игр по индор-хоккею, передает корреспондент БЕЛТА.

Базой для индор-хоккея в областном центре станет зал Гродненского колледжа экономики и управления Белкоопсоюза. Здесь обновили спортивный зал. За счет Белкоопсоюза закуплено специальное современное покрытие для игр и тренировок в индор-хоккей. Также в закупке оборудования помогали местные власти. По уровню оснащения это будет один из лучших залов в стране. Тренироваться здесь будут взрослые мужская и женская команды, представляющие область в чемпионате страны по хоккею на траве, а также юные хоккеисты из детско-юношеской спортивной школы.

"Хоккей на траве сегодня представляет страну на достаточно высоком уровне. Буквально пару дней назад наша женская сборная стала чемпионом Европы в своем дивизионе, обыграв в том числе команды, в которых этот вид спорта развивается очень активно, например, Францию", - отметил во время открытия нового зала управляющий делами Президента, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации хоккея на траве Валерий Иванов. Он подчеркнул важность открытия такого объекта именно в Гродно, где есть не только хорошие традиции хоккея на траве, но и перспективы дальнейшего развития этого вида спорта.

Валерий Иванов

"Гродненский хоккей на траве мы сегодня называем лучшим в стране. Например, наша хоккейная команда "Ритм" - одна из наиболее титулованных игровых команд в Беларуси. Создана в Гродно и сильная школа. Около трети игроков в сборной - представители нашего региона. Поэтому очень важно продолжать совершенствовать инфраструктуру для развития этого вида спорта, создавать комфортные условия для тренировок, популяризировать хоккей на траве", - рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он обратил внимание, что сейчас в Гродно прорабатывается вопрос строительства многофункционального центра для игровых видов спорта. Принципиальное решение принято, идет выбор наиболее подходящего проекта.

Владимир Караник

Капитан "Ритма" Светлана Богушевич рассказала, что вся команда рада открытию современной тренировочной базы. Ранее зимой приходилось ездить на тренировки в один из санаториев в 30 км от областного центра. "Это было неудобно. Но ладно взрослые, ведь у детей вообще не было такой возможности. Теперь же они могут тренироваться круглогодично, уверена, от этого весь вид спорта только выиграет", - отметила хоккеистка.

Хоккеем на траве в Гродненской областной СДЮШОР профсоюзов "Неман" занимаются почти 170 учащихся, около половины из которых девушки. Команды Гродненской области среди юношей и девушек ежегодно занимают призовые места на республиканских соревнованиях.

К слову, учащиеся и воспитанники школы входят в состав любительской мужской команды "Гроднооблспорт", выступающей в чемпионатах Беларуси. В прошлом году команда заняла высокое 4-е место.

Гродненская женская команда по хоккею на траве "Ритм" - одна из самых титулованных в стране. "Ритм" - первый победитель розыгрыша Кубка обладателей кубков европейских стран по хоккею на траве, 23-кратный чемпион Республики Беларусь, 22-кратный чемпион страны по индор-хоккею, многократный обладатель кубка страны и победитель международных турниров. Клуб является базовым для комплектования женской национальной и молодежной сборных страны, успешно представляющих страну на международной арене.-0-

Фото Леонида Щеглова