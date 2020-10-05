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05 октября 2020, 09:28

Первый жилой квартал электродомов в Витебске начнут строить в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Возведение нового квартала жилой застройки на 624 квартиры в Витебске планируется начать в 2021 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела архитектуры и градостроительства Витебского горисполкома Игорь Кадушко.

Квартал включен в региональный план строительства жилья с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, разработанный с учетом запланированного ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Он разместится в юго-западной части города на пересечении улиц М.Горького и Воровского на территории площадью свыше 6 га. Это будет первый опыт возведения электродомов в областном центре, отметил Игорь Кадушко. Разработчиком детального плана многоквартирной жилой застройки выступает новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект".

По словам главного архитектора проекта Дмитрия Васьковича, в новом квартале будут построены три 10-этажных дома на базе крупнопанельной серии Витебского домостроительного комбината, а также два 11-этажных кирпичных дома, в том числе с секцией переменной этажности в 10-11 этажей. При полном градостроительном освоении территории к 2025 году здесь будут проживать свыше 1,3 тыс. человек, а общая площадь жилого фонда составит 37 тыс. кв.м. Для устойчивого энергообеспечения зданий в квартале разместят 3 трансформаторные подстанции определенной мощности, при этом не потребуется прокладывать теплосети.

Значительная часть местности не застроена и представляет собой пустырь с отдельными зелеными насаждениями. На участке расположены 4 усадебных жилых дома. Как пояснил Дмитрий Васькович, они подлежат сносу в соответствии с генеральным планом Витебска, предусматривающим на этой территории многоквартирную застройку. При этом собственникам недвижимости будет оказано максимальное содействие в реализации прав, предусмотренных указом №58 "О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд", подчеркнул Игорь Кадушко.

Возведение социальных и объектов сервиса в квартале будет вестись с учетом пешеходной доступности существующей сервисной инфраструктуры прилегающих городских территорий. Так как детские дошкольные учреждения близлежащих микрорайонов переполнены, то предусматривается строительство детского сада на 75 мест, что позволит в том числе уменьшить нагрузку на действующие социальные объекты. Здесь же появится магазин. Обеспечить жителей нового микрорайона остальными объектами обслуживания предполагается за счет существующей инфраструктуры города в 30-минутной транспортной доступности. Кроме того, квартал будет обеспечен необходимым количеством мест для автомобилей, проект предусматривает максимальную изоляцию внутридворовых пространств от движения транспорта.

Проектируемый квартал граничит с несколькими предприятиями, в том числе ОАО "Витебскдрев". Для исключения воздействия неблагоприятных факторов на здоровье человека разработаны проекты сокращения санитарно-защитных зон до границ промышленных объектов. Это будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации в этой части города, отметил Игорь Кадушко.-0-

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