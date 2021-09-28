Первым компонентом вакцины от коронавируса привита почти четверть жителей Гродненской области

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 23,5% жителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

В Гродненской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 17% жителей региона, первый компонент вакцины получили свыше 23,5%. Активно вакцинируются медработники, среди них привиты более 87%. Число вакцинированных сотрудников учреждений с круглосуточным пребыванием превышает 80%, а привитых пациентов этих учреждений - 90%.

Привиты более 79% сотрудников учреждений образования, более 40% вакцинированных и среди работников сферы торговли и общественного питания. Активно вакцинируются пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

"В регионе развернуты 100 пунктов вакцинации. Большинство из них - на базе учреждений здравоохранения, кроме того, 4 пункта развернуты в крупных торговых центрах, еще 3 - на базе предприятий. Работают около 300 выездных бригад", - сказала Людмила Кеда. Она подчеркнула, что в области создан достаточный запас вакцин, в том числе "Спутник V" и "Спутник Лайт", а также вакцины китайского производства.

Вакцина, по словам специалистов, остается действенным способом защиты от коронавируса. Доля вакцинированных среди заболевших коронавирусом в регионе не превышает 3-4%.

Сейчас в регионе растет число выявленных случаев инфекции. В связи с этим превентивно разворачиваются и дополнительные койки. Например, в Гродно для приема таких пациентов задействованы 4 клиники, в том числе областная инфекционная клиническая больница, областной клинический центр "Фтизиатрия", областная клиническая больница медицинской реабилитации, городская клиническая больница №2. При необходимости в дальнейшем будет задействован коечный фонд университетской клиники. На территории области пациентов принимают созданные ранее межрайонные центры.

На постоянном контроле обеспеченность учреждений здравоохранения койками с кислородом. В ряде клиник областного центра и районов продолжаются работы по совершенствованию систем газоснабжения. Диагностикой в регионе занимаются 6 ПЦР-лабораторий, работают 12 компьютерных томографов.-0-