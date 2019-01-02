Первым младенцем 2019 года в Минске стала девочка

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые несколько часов нового года в столичных роддомах на свет появились 8 малышей, первая из которых - девочка, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Светлана Манышева.

"Малышка родилась в 2.20 в 6-й городской клинической больнице. Это первый ребенок нового года в Минске", - сказала Светлана Манышева. В этой же клинике менее, чем через два часа, на свет появился мальчик.

Также двое мальчишек родились в первые часы нового года в отделении 1-й городской клинической больницы. Еще пара - мальчик и девочка - в клиническом роддоме №2. И по одному малышу родились в отделениях больниц №5 и №3 - в первом мальчик, во втором - девочка.

Итоги за первые сутки нового года будут озвучены несколько позже, когда стартует акция по вручению подарочных наборов для новорожденных. Подобные проекты уже реализуются более чем в 80 странах мира и Беларусь - одна из них.-0-