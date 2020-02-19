19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко предлагает актуализировать мероприятия Дня белорусской письменности. Об этом шла сегодня речь на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню белорусской письменности в Белыничах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошу информировать о разработке программы праздничных мероприятий: какие из традиционных атрибутов праздника обязательно будут задействованы, какие новые подходы предлагаются. Возможно, пришло время отказаться от отдельных мероприятий и заменить их новыми, более актуальными по форме и содержанию. В первую очередь я имею в виду праздничное шествие. Если мы соглашаемся, что шествие не проводим, то какие элементы праздничного действа его заменят", - отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что Белыничи - город небольшой, День белорусской письменности станет значимым событием для его жителей и гостей. "Наша задача - сделать этот день по-настоящему праздничным и запоминающимся", - подчеркнул он.

Министерство информации и Могилевский облисполком уже начали работу по организации праздничных мероприятий и благоустройству города. "День белорусской письменности в Слониме был запоминающимся и вдохновляющим. Нельзя снижать достигнутый высокий уровень, нужно максимально использовать накопленный опыт и постараться сделать еще лучше", - считает Игорь Петришенко.

По его мнению, очень важно организовать работу по повышению статуса Дня белорусской письменности как праздника национального уровня. Минспорту поручено заблаговременно продумать, как привлечь туристов на День белорусской письменности в Белыничах, и не менее чем за полгода разработать соответствующие туристические маршруты.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним.-0-

Фото Максима Гучека