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25 февраля 2021, 16:49

Петришенко: работа с молодежью должна строиться в формате диалога на равных

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работу с молодыми людьми необходимо строить только в формате диалога на равных. Оптимальные решения по активизации молодежного движения должны вырабатываться в разумных и конструктивных обсуждениях. Такое мнение сегодня журналистам в Гродно высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" стартовал сегодня в областном центре. Он собрал более 300 молодых людей со всей страны: студентов, молодых депутатов, представителей молодежных парламентов, работающую молодежь.

"Проект стал уже хорошей традицией. Для нас очень важно, чтобы опыт, наработанный в предыдущих молодежных столицах, в синергетическом аспекте реализовывался не только в Гродно, но и следующих столицах. За счет активности молодежи мы будем постоянно прирастать новыми идеями, проектами. Молодежные инициативы в нашей стране со стороны государства всегда поддерживались и будут поддерживаться и в дальнейшем", - отметил Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что в стране созданы все условия для развития талантов, творческих способностей, получения образования, профессиональной самореализации. Активна молодежь и в общественной жизни, волонтерском движении.

При этом, обратил внимание вице-премьер, необходимо уделить внимание развитию интересных молодежи направлений. "Содействовать этому будет и старшее поколение, и вертикаль власти. При этом ни поучать, ни указывать молодежи никто не собирается. Напротив, вся работа с молодыми людьми строится только в формате диалога на равных. Оптимальные решения по активизации молодежного движения должны вырабатываться в разумных и конструктивных обсуждениях", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Вице-премьер принял участие в старте гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь" в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы. По словам Игоря Петришенко, марафон особую актуальность обретает в Год народного единства. "Мы все, каждый, на своем месте должны развивать и укреплять свою страну. Вот это и есть патриотизм", - отметил он.

Первый марафон по инициативе студентов-купаловцев был приурочен к 70-летию Победы. В 2018 году марафон получил статус республиканского и стал объединять команды студентов университетов со всей страны.

"Он направлен на формирование гражданственности, патриотизма, национального самосознания молодого поколения, воспитания уважения к достижениям своего народа, развития духовной культуры, пропаганды ценностей семьи, здорового образа жизни. Марафон не только укрепляет корпоративный дух, но и является площадкой, которая объединяет студентов и преподавателей страны одной общей задачей: быть здоровыми, активными, целеустремленными и спортивными", - отметила ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. В рамках четырех циклов мероприятий марафона запланировано проведение около 20 разноплановых конкурсов. Итоги марафона традиционно подводятся накануне празднования Дня Великой Победы.

Марафон стал одним из событий насыщенной программы праздника "Гродно - молодежная столица". Первые мероприятия - встречи, диалоговые площадки - прошли уже накануне. Также было подписано соглашение между Министерством образования и Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Также сегодня проходит республиканский форум "Беларусь. Молодежь. Единство". В рамках праздника состоялись награждение победителей Республиканской универсиады - 2020, прошел финал открытого турнира по женскому волейболу на Кубок ректора ГрГУ им. Янки Купалы.

Кроме того, сегодня на базе Купаловского университета сегодня организован республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной и идеологической работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования", а также несколько диалоговых площадок на волнующие молодежь темы.

26 февраля гости праздника примут участие в открытии нового детского сада в жилом районе Грандичи на севере областного центра.-0-

Фото Леонида Щеглова

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