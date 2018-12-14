Пилотный проект по созданию университетской клиники реализуют в Гродненской области

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по созданию университетской клиники реализуют в 2019-2021 годах на базе Гродненской областной клинической больницы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №886 от 11 декабря 2018 года, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Проект направлен на дальнейшее совершенствование практико-ориентированной подготовки медицинских кадров. В постановлении говорится, что университетская клиника создается в форме учреждения, осуществляющего медицинскую деятельность и участвующего в реализации образовательных программ высшего образования. Координировать ее деятельность будет совет, в состав которого войдут представители Минздрава, главного управления по здравоохранению Гродненского облисполкома, Гродненского государственного медуниверситета, университетской клиники.
Положение о координационном совете и его состав утвердит Министерство здравоохранения. Номенклатуру должностей работников разработает и утвердит Минздрав по согласованию с Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты.
Клиническую работу в университетской клинике будет вести профессорско-преподавательский состав медуниверситета и врачи-специалисты университетской клиники. Главный врач клиники будет назначен на должность решением Гродненского облисполкома по согласованию с координационным советом.
Минздраву совместно с Гродненским облисполкомом до 1 января 2019 года поручено принять меры по реализации постановления. По итогам пилотного проекта будут проанализированы его результаты и рассмотрена целесообразность создания университетских клиник в регионах с участием медуниверситетов страны.-0-
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