Пилотный проект по заболачиванию выработанных торфяников стартует в Гомельской области

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по заболачиванию, или обводнению, выработанных торфяников стартует в Гомельской области в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заболачивание, или обводнение, выработанных торфяников в юго-восточном регионе согласовано на республиканском уровне. Ориентиры работы утверждены на совещании с участием заместителя премьер-министра Владимира Дворника. Была также выработана стратегия действий.

Пилотный проект будет запущен в текущем году в Хойникском и Калинковичском районах. "Общая площадь зеркал таких объектов на территории районов превышает 6 тыс. га", - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич. По его словам, программа нацелена на сохранность водоемов и обновление их биосферных функций. В основе - положения закона "Об охране и использовании торфяников", который был принят в декабре 2019 года.

"Естественные болота - большие природные резервуары. Неспроста эти экосистемы, способные выводить углекислый газ из атмосферы на долгое время, называют легкими Европы. Они также содействуют снижению риска пожаров и радиоактивного загрязнения почв, улучшают условия обитания редких животных и растений - краснокнижных представителей флоры и фауны", - подчеркнул руководитель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По словам Андрея Сущевича, к теме заболачивания выработанных торфяников в регионе вернулись и для поддержки аграрного сектора. Так, последние годы юго-восток страны страдает от засушливой погоды и изменений климата. Природные аномалии сказываются на сельском хозяйстве. Осушенные территории вносят свои негативные коррективы в гидрологический режим. "Реализация проектов по повторному заболачиванию (обводнению) выработанных торфяников позволит поднять уровень грунтовых вод, увеличит площади водной поверхности, что будет содействовать испарению и, как следствие, отразится на уровне осадков", - разъяснил он.

В ближайшее время специалисты приступят к разработке проектно-сметной документации, сейчас детализируется план территорий, изучается их состояние.

Проект будет реализован при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Тема на контроле руководства Гомельского облисполкома.

В Минприроды работают над стратегией по сохранению и устойчивому использованию торфяников. В планах - создание электронной базы данных реестра торфяников с отражением детальной информации по каждому из них.-0-