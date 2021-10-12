Пинчанам предлагают заработать на сборе клюквы, яблок и винограда

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома организует оплачиваемые общественные работы по сбору клюквы, яблок и винограда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В августе предлагали заработать на уборке голубики. Теперь в разгаре уборка яблок, винограда и клюквы. Рабочих рук нужно много, так как сезон короткий и нужно успеть вовремя убрать урожай фруктов и ягод. Хозяйства заключают с работниками договоры подряда", - рассказали в управлении по труду, занятости и соцзащиты.

Так, на уборку клюквы приглашают ОАО "Полесские журавины". Пинский винодельческий завод предлагает заработать на сборе урожая яблок и винограда, ОАО "Почапово" - яблок. Отмечается, что наниматель обеспечивает доставку к месту работы и обратно.

На 1 октября в Пинске насчитывается 1169 вакансий, из них более 70% - по рабочим профессиям. За содействием в трудоустройстве с начала года обратились 2037 человек, в том числе 710 были зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты службы занятости помогли найти новую работу 1461 пинчанину, из них 503 безработным. Десять человек получили субсидии на открытие собственного дела. А 34 безработных отправлены на переобучение по новой профессии.-0-