Пиневич поздравил воспитанников и работников минского Дома ребенка №1 с новогодними праздниками

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сегодня во время республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил Дом ребенка №1 в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич, работая на разных должностях, приезжает именно в это учреждение на протяжении многих лет не только чтобы поздравить малышей с новогодними праздниками и подарить долгожданные подарки. "Наверное, приезжаю сюда в большей степени сказать спасибо персоналу. Здесь переосмысливаются и общечеловеческие ценности, и ценность каждой жизни, особенно детской", - сказал он. По словам министра, работать с такими детками - особое призвание. "Наша служба охраны материнства и детства всегда позиционировалась как модельная, а работники таких учреждений во многом дают фору всей педиатрии", - добавил он.

В качестве благодарности воспитанники Дома ребенка подготовили для гостей театральное представление.

Дом ребенка №1 - специализированное стационарное учреждение здравоохранения, осуществляющее лечебную, реабилитационную, воспитательную деятельность. На государственное обеспечение помещаются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, страдающие органическим поражением ЦНС и психики.

Акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-