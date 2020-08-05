Пинск и Вроцлав свяжет автобусный маршрут

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске с 21 августа запускают новый международный автобусный маршрут, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по перевозкам ОАО "Пинский автобусный парк" Геннадий Савчук.

"Маршрут начали прорабатывать в конце прошлого года, перевозки в Польшу пользовались большим спросом. Тогда ежедневно мы выполняли по три рейса в Варшаву. Изучили востребованность поездок дальше польской столицы, провели опрос пассажиров. Решили запустить маршрут во Вроцлав через Лодзь", - рассказал Геннадий Савчук.

Автобус будет курсировать до польского Вроцлава. Из Пинска он будет оправляться по пятницам в 6.05. Запланированы остановки в Иваново, Кобрине, Бресте, Варшаве и Лодзи. Прибытие во Вроцлав - 20.15. В обратный путь автобус будет выезжать по субботам в 8.00 по местному времени.

Подготовкой пакета документов и получением разрешений Министерств транспорта обеих стран Пинский автопарк занимался во время паузы на международное сообщение. Сейчас оно постепенно возобновляется. "Четыре дня в неделю (четверг, пятница, суббота и воскресенье) мы выполняем рейсы по маршруту Пинск - Варшава, отправление из Пинска в 4.00, из Варшавы - в 19.30. Изучаем вопрос о его переводе на ежедневный режим обслуживания. С 15 августа планируем возобновить регулярное сообщение с Вильнюсом", - отметил замдиректора по перевозкам. Первое время автобусы из Пинска в литовскую столицу будут ходить по субботам. До пандемии этот маршрут был ежедневным.-0-