"Пинскводстрой" на двух участках укрепляет берега Припяти

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Пинскводстрой" вблизи двух деревень укрепляет берега реки Припять. С такой просьбой к властям обращались местные жители, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор управления сельского хозяйства и продовольствия Пинского райисполкома Григорий Павлович.

Работы выполняются по государственной программе "Инженерные водохозяйственные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья". Из республиканского бюджета в этом году выделено Br800 тыс. на укрепление береговых линий Припяти вблизи деревни Красово и садоводческого товарищества "Строитель" рядом с деревней Кнубово.

Так, вблизи Красово рабочим нужно укрепить 250 м берега реки, чтобы защитить окраину деревни от подтоплений. "Ежегодно вода смывала от 0,5 м до 1 м берега реки. Появилась угроза подтопления домов, хозяйственных построек, приусадебных участков. Был сделан проект инженерной защиты", - рассказал Григорий Павлович.

В дачном поселке намечено укрепить 75 м береговой линии Припяти. Там тоже во время разливов вода близко подбирается к домам. После окончания работ на этом участке угроза паводка значительно уменьшится.-0-