Писатели Минской области и китайского Чунцина будут сотрудничать

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Минского областного отделения ОО "Союз писателей Беларуси" и Чунцинской федерации литературных и художественных кругов подписали соглашение о культурном обмене. Церемония прошла сегодня во время визита делегации КНР в Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель областного отделения организации Светлана Быкова, соглашение предполагает в дальнейшем обмен делегациями, а также переводы, презентации и издание произведений наиболее ярких литераторов с обеих сторон. "Документом предусмотрено ежегодное планирование совместных культурных мероприятий. Конкретные планы на 2019 год будут известны ближе к концу текущего года", - добавила она.

В свою очередь председатель Чунцинской федерации Сяо Кэцзян выразил надежду на развитие активного взаимодействия регионов. По его мнению, культура - действенный инструмент для создания взаимопонимания между народами двух стран несмотря на все их различия.

Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц этой категории. На его территории проживает более 30 млн человек. Средний рост ВВП за последние 4 года составил 10% в год. Чунцин является центром железнодорожного сообщения Китая с Европой. В марте 2017 года Чунцин установил побратимские отношения с Минской областью.-0-