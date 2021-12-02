Питомник "Сад мечты" создадут по инициативе жителей Витебского района

2 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. От переработки плодово-ягодной продукции до реабилитации после COVID-19: в Витебском районе в 2022 году реализуют проект гражданской инициативы по созданию "Сада мечты". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН) Витебского района Екатерина Лазовская.

Проект стал одним из победителей гражданских инициатив Витебской области. Реализуют его жители городского поселка Яновичи. Рядом с отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОНа разобьют питомник с плодово-ягодными растениями, теплицей и цветочными клумбами. Специалисты ботанического сада Витебского государственного университета имени П.М.Машерова помогут инициативной группе подобрать лучшие сорта и определиться с наполнением цветочных клумб. "Основными целями проекта станут вовлечение пожилых граждан в работу в будущем питомнике и обмен опытом с молодежью по переработке и изготовлению экологически чистой и полезной продукции - варенья, компотов, пастилы, сухофруктов", - рассказала руководитель инициативной группы и заведующая отделением Людмила Кухарева.

Для переработки плодов и ягод закупят необходимое оборудование: сушилку, морозильную камеру, холодильник, мультиварку. Старшее поколение яновичан после сбора урожая будет давать мастер-классы внукам, как можно консервировать и заготавливать на зиму дары сада.

Здесь же будут отдыхать и проходить реабилитацию пациенты Яновичской больницы, особенно после лечения от COVID-19. Растительный островок будут посещать и учащиеся Яновичской средней школы, имеющей богатые традиции экологического воспитания и где функционирует свой экоцентр. Мальчики и девочки также помогут пожилым ухаживать за зелеными обитателями питомника.-0-