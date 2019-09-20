Пять компаний из Азии и Европы подали заявки на конкурс по строительству азотного комплекса в Гродно

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс по строительству нового азотного комплекса в Гродно подали компании из Китая, Кореи и Европы. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ОАО "Гродно Азот" Игорь Бобырь, передает корреспондент БЕЛТА.

Это вопрос рассматривался сегодня во время рабочей поездки премьер-министра Сергея Румаса в Гродненскую область. Во время посещения ОАО "Гродно Азот" премьер-министру доложили о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ходе реализации инвестиционных проектов. Самый крупный из них - строительство нового комплекса по выпуску азотных удобрений мощностью свыше 1,25 млн т в год.

"Сейчас идет процедура выбора генерального подрядчика. Заявки на конкурс прислали пять компаний - три из них представляют Китай, еще по одной - из Европы и Кореи. Сейчас также обсуждаются технические моменты, вопросы финансирования", - рассказал Игорь Бобырь. К анализу поступивших предложений привлечены специализирующиеся в этой сфере компании.

Планируется, что генеральный подрядчик будет выбран до конца 2019 года. На 2020 год запланировано подписание контракта, открытие финансирования, подготовка проекта. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Сергей Румас посещает и производственные цеха предприятия. Руководитель правительства примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию образования Гродненской области.-0-