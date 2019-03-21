Пять новых школьных стадионов планируется построить в 2019 году в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет планирует развивать школьные стадионы как спортивные центры в микрорайонах. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

"Мы планируем развивать школьные стадионы, которые должны получить направленность спортивных центров в микрорайоне. Правда, не со свободным доступом: обязательно должны быть ограждения, чтобы эти современные площадки с искусственным покрытием использовались только по назначению. В этом году намечено построить пять таких стадионов", - проинформировал мэр. В настоящее время площадки пока не определены. "Это свежее решение и мы сейчас обсуждаем, как стадионы должны выглядеть. Но могу с уверенностью сказать, что этот проект получит дальнейшее развитие", - добавил Анатолий Сивак. По его словам, имеющиеся стадионы также должны быть реконструированы под более широкое применение.

В планах есть и строительство бассейнов. Например, в конце текущего года запланирован ввод в эксплуатацию бассейна по улице Селицкого. Кроме того, сейчас в городе приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй - улицы Кальварийской. Оба проекта будут реализованы в рамках международной технико-экономической помощи между Китаем и Беларусью.

Анатолий Сивак также коснулся темы строительства арен для определенных видов спорта. По его мнению, в настоящее время это нецелесообразно. Большинство соревнований можно организовывать на существующих аренах и в универсальных залах. В Минске достаточно площадок для проведения соревнований и тренировок по любым видам спорта.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-