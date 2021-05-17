Пять озер нацпарка "Браславские озера" зарыбили более 1,3 млн личинок щуки

17 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В несколько озер национального парка "Браславские озера" выпустили 1,36 млн личинок щуки, сообщили БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Рыбопосадочный материал закупили в рыбхозе "Новинки" Поставского района. Зарыбление водоемов национального парка проводится по плану, составленному на основе рыбоводно-биологических обоснований. В этом году личинки щуки выпустили в Богдановское озеро - 120 тыс. штук, Бужа - 450 тыс., Войсо - 400 тыс., Дрисвяты - 254 тыс. и Струсто - 136,7 тыс.

"При благоприятных условиях к осени этого года выпущенные личинки щуки достигнут длины 20-25 см и массы 150-200 г. Половой зрелости щука достигнет через три-четыре года. Так как она ценный вид рыбы, для нее установлена мера вылова в 40 см при промысловом и любительском рыболовстве. Поэтому при добыче рыбы, не достигшей длины 40 см, важно выпускать ее в живом виде обратно в водоем. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность", - добавили в нацпарке.

Закупку рыбопосадочного материала нацпарк "Браславские озера" проводит за счет средств, вырученных от продажи путевок на платное любительское рыболовство.-0-