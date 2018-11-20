Пять предприятий ЖКХ Могилевской области необоснованно получили Вr510 тыс. выручки

20 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области во время мониторинга соблюдения порядка применения тарифов на коммунальные услуги бюджетным организациям выявил ряд нарушений ценообразования, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Быховское, Белыничское, Славгородское коммунальные предприятия "Жилкомхоз", а также Кричевское УКПП "Водоканал" и УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" при оказании в 2017 году бюджетным организациям услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению превысили установленный на данные услуги предельный уровень рентабельности. В результате они необоснованно получили более Вr510 тыс., однако полученную выручку бюджетным организациям не вернули.

Коммунальным предприятиям направлены рекомендации по устранению нарушений, их исполнение находится на контроле КГК.-0-