Пять предприятий ЖКХ Могилевской области необоснованно получили Вr510 тыс. выручки

20 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области во время мониторинга соблюдения порядка применения тарифов на коммунальные услуги бюджетным организациям выявил ряд нарушений ценообразования, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Быховское, Белыничское, Славгородское коммунальные предприятия "Жилкомхоз", а также Кричевское УКПП "Водоканал" и УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" при оказании в 2017 году бюджетным организациям услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению превысили установленный на данные услуги предельный уровень рентабельности. В результате они необоснованно получили более Вr510 тыс., однако полученную выручку бюджетным организациям не вернули.
Коммунальным предприятиям направлены рекомендации по устранению нарушений, их исполнение находится на контроле КГК.-0-
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